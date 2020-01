Se indigna Litzy con fans tras subir foto en calzones

Ciudad de México/AlmomentoMx. La noche de ayer, la cantante y actriz, Litzy, sorprendió a sus fans con una fotografía en ropa interior. En unas cuantas horas, la fotografía alcanzó más de 30 mil likes, hecho que sorprendió a la actriz.

Litzy comentó en sus redes que tomó la decisión de subir su foto en calzones para comprobar si era verdad ese dicho que reza que “el que no enseña no vende”.

“En menos de una hora tengo 31 mil likes, sólo porque estoy en calzones. Muchachos… o sea, de verdad estoy impactada. No’mas lo hice para calarlos a todos, fíjense. Me subí en calzón para ver si es cierto que, ‘el que no enseña no vende’. O sea, toda, toda la razón. Es verdad, lo acabo de comprobar”, indicó la cantante en sus Instastories.

Litzy hizo un experimeto para comprobar si "el que no enseña, no vende" pic.twitter.com/TQDyW9aFL4 — Mister137 (@ElMister137) January 24, 2020

La actriz se mostró muy sorprendida por descubrir que era verdad que los fanáticos prefieren una fotografía en calzones y que después de 22 años de cuidar su imagen, sus seguidores lo que quieren es verla encuerada.

“¿Es en serio? No tienen madre, fíjense. O sea, quien que esté encuerada todo el tiempo. ¡Qué manchados son! ¿Me querían ver en calzones todo este tiempo? “

La imagen de Litzy en ropa interior ya cuenta con más de 100 mil likes y cuenta hasta con comentarios de algunos famosos como: Andrea Legarreta y su esposo Erik Rubín; Marjorie De Sousa, Pablo Portillo, entre otros.