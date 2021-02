Se inició la visita a ciudadanía sorteada para conformar mesas de casilla

febrero 16, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa.- Se inició a nivel nacional y, por supuesto, en Veracruz con las visitas a los ciudadanos y ciudadanas que fueron seleccionados en el sorteo para conformar las mesas de casilla el próximo seis de junio, aseveró el consejero del Instituto Nacional Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.

En entrevista telefónica, indicó que en Veracruz serán 2 mil 737 Capacitadores Asistentes Electorales y 466 Supervisores electorales que visitarán a la ciudadanía para efecto de poder instalar las 10 mil 910 casillas proyectadas en la entidad para el domingo de fiesta de la democracia.

Ruiz Saldaña detalló que a nivel nacional fueron sorteados 12.2 millones de mexicanos y mexicanas, a quienes se les debe noticiar la posibilidad de capacitarlos y verificar que cumplan con los requisitos para ser funcionarios de casilla.

El consejero destacó que afortunadamente no se han tenido incidentes en este proceso, solo en estados del norte del país, derivado de las bajas temperaturas en algunos distritos no se salió al campo, pero se repondrá la actividad en próximos días.

Asimismo, explicó que en el caso de personas que hayan resultado sorteada, pero por alguna condición física no puedan participar, dijo que en la estrategia de capacitación electoral se establecen distintas causales por las que las ciudadanas y ciudadanos pueden no aceptar participar, como cuestiones de trabajo, problemas de salud o simplemente no desean participar, por lo que se estarán atentos al comportamiento de la ciudadanía.

Por otra parte, cuestionado sobre el hecho de que en Veracruz fueron negadas las instituciones educativas para que fungieran como sedes de casilla, José Roberto Ruiz Saldaña dijo que no han tenido reportes al respecto, pero pidió que las delegaciones del INE se acerquen a las autoridades para establecer un diálogo respetuoso con las instituciones.

“Lo importante va a ser que se pueda solucionar los problemas. Es evidente que la pandemia ha traído impactos en la implementación de las elecciones, yo diría incluso en todas nuestras actividades todas tuvieron que repensarse para garantizar la sana distancia”.