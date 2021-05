Se inundan en El Tronconal cada vez que llueve

mayo 6, 2021

Juan David Castilla Arcos. Xalapa. Vecinos de la colonia Reserva de El Tronconal, municipio de Xalapa, denunciaron que han registrado pérdidas cuantiosas en sus hogares, debido a que durante la temporada de lluvias hay anegamientos y el agua alcanza hasta el medio metro de altura.

Norma López, quien vive en la calle Pino desde hace cuatro años, recuerda que, en junio de 2020, sus aparatos se descompusieron por el agua al interior de su casa.

“Se me echó a perder despensa, se me echaron a perder aparatos y ahorita vienen nuevamente las aguas y seguramente me voy a inundar otra vez”.

Comenta que dicha situación se debe a una obra “‘mal hecha” por parte de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS).

“He reportado a CMAS, al ingeniero Vega, de Alcantarillado, y nada más ni han venido, vinieron en febrero pasado, destaparon el tragatormentas y lo dejaron abierto, ya hasta le creció el pasto. No me hacen caso”.

Indica que el tragatormentas tiene al fondo cerca de 30 centímetros de lodo, tierra y basura, lo que dificulta su debido funcionamiento. Además, los pobladores coinciden en que se requiere un colector pluvial en la zona.

Menciona que se ha presentado en las oficinas de CMAS, ubicadas sobre la envida Miguel Alemán, para solicitar que sea solucionado el problema en su colonia, misma que se encuentra en la congregación El Tronconal.

“Pero llamó por teléfono dos veces por semana. Me dicen que ya lo reportaron con el ingeniero Vega, me entrevisté con él, le enseñé videos de cómo me entra el agua y me dijo que tal vez es un problema de Planeación porque el tragatormentas tiene un tubo muy pequeño y necesita uno más grande porque es el único que hay en el área”.

Además, las calles no están pavimentadas y, cada vez que llueve, el agua arrastra el lodo que azolva las alcantarillas.

“Se estanca el agua y va subiendo, va subiendo, cuando nos damos cuenta ya tenemos el agua adentro de nuestras casas. La primera vez que me inundé estaba trabajando en casa y mi laptop se me descompuso, porque cuando me di cuenta ya estaba todo nadando, mi despensa. Mi refrigerador se descompuso porque se le metió el agua”, enfatizó la vecina.

Otros vecinos coincidieron en que el problema ha sido reportado a CMAS, pero ésta se niega a atenderlo, a pesar de que más de 30 familias se han visto afectadas por los anegamientos.