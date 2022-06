Se lleva a cabo promoción de grados en Taekwondo

junio 2, 2022

Redacción/Xalapa. En esta ciudad de Misantla, se cuenta con diversos amantes al deporte, una variedad de esto se encuentra la disciplina coreana de Taekwondo, que dirige el maestro cinta negra 2º dan Raúl Landa Ramírez ubicada en casa de cultura El Calvario, donde el pasado martes se llevó a cabo la promoción de grados a sus estudiantes.

En entrevista con el maestro Raúl, dio a conocer que esta dedicación que tienen los estudiantes es de respeto, han estado trabajando bajo una buena disciplina con el apoyo de padres de familia, que confían en que sus hijos puedan tener la sabiduría de este deporte y sea de utilidad en su vida personal.

“Se realizó la 157ava promoción de grados, en esta ciudad de Misantla teniendo la sede en casa de cultura, de esto le puedo comentar que fue un total de 24 alumnos de la escuela Dark Dragon’s de Misantla, los encargados de sancionar esto fueron; el maestro José Luis Ramírez Galicia, Secretario general de la asociación; el profesor Guillermo Morales Moreno, vicepresidente de la Asociación; el profesor Carlos Cortés Celis, director técnico de Martínez de la Torre, y un servidor el profesor Raúl Landa Ramírez”.

Agregó que los sinodales bajo el mando del profesor coreano Jong Min Kim, calificaron la perfección básicas, como formas correspondientes, para a avanzar un grado más dentro de esta disciplina arte marcial, “los alumnos siguen preparándose en su formación dentro del Tae Kwon Do, con un claro objetivo que es llegar a ser cinta negra, y así como se desarrolló este evento se les refleja el entusiasmo de ellos como de sus padres, lo que esto motiva a que uno como profesor no decaiga y pongamos más empeño en los trabajos que se deben de hacer”.

Detalló que esta defensa personal, está limitada solo a eso, no se puede desarrollar de cualquier forma pues está contra los principios fundamentales que rige la disciplina, para ello se inculca en el alumno el respeto a sus semejantes, por esta razón, “agradezco a los padres de familia por su apoyo y confianza que siempre me han brindado, sabemos que sin ellos los estudiantes no podrán formarse en su vida interior y exterior, sobre todo basándose en el respeto inicial que es con ellos mismos y compartirlo al mundo”.

Finalmente, invitó a la sociedad a ser parte de esta escuela de Taekwondo, que está ubicada en Casa de Cultura en diferentes horarios, martes y viernes de 17:00 horas a 18:00 horas para preescolar, de 18:00 horas a 20:00 horas infantil y de 20:00 horas a 22:00 horas juvenil adultos.