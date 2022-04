Se lo tumbaron y no pasó; Regidores de Morena impiden a Patricia Yunes endeudamiento por 70 mdp

abril 19, 2022

**Regidores de Morena impidieron en cabildo que se aprobara

**A tan sólo 3 meses y medio la administración Yunista hace agua

**Todo el dinero que reciben del Gobierno Federal y Estatal se va en nómina y gasto corriente

Veracruz. Este lunes en cabildo municipal los regidores de Morena tumbaron la intentona de la alcaldesa Patricia Yunes para endeudar las arcas municipales con un crédito bancario por $70 millones de pesos.

En sesión extraordinaria, el síndico municipal presentó al cabildo integrado por 15 ediles, la propuesta para que el ayuntamiento de Veracruz hiciera la solicitud de contratar un crédito bancario de $70 millones para «Obras Públicas».

En la discusión, el regidor octavo de Morena, Daniel Martín Lois, expuso qué de acuerdo a publicación de la Gaceta Oficial, ese préstamo debería pasar por aprobación de mayoría calificada, es decir los votos de las dos terceras partes del cabildo, indicando que al menos deberían tener 10 votos para la aprobación de dicho crédito.

Tras la discusión en el Cabildo Municipal, se procedió a la votación y al oponerse en bloque los 6 regidores de morena, solo se alcanzaron 9 votos del PAN y PRI, por lo que la propuesta fue rechazada y el endeudamiento de las arcas municipales quedó desechado.

Al término de la sesión de cabildo el regidor Daniel Martín Lois, explicó que dicho préstamo bancario fue votado en contra por los 6 regidores de Morena debido a que no les mostraran un sólo proyecto ejecutivo para saber en qué se gastarían ese dinero y a qué sector de la sociedad sería destinado.

Indicó que del plan de obras 2022 del ayuntamiento contempla la inversión de 220 millones de pesos, destinados para área de fraccionamientos, por lo que los cordones de pobreza y colonias populares deben ser atendidos, cosa que no está proyectado así para este año.

Martín Lois explicó que no se niegan a aprobar este tipo de préstamos que en el sector empresarial son muy comunes para invertir y desarrollar proyectos, pero que si no existe la garantía de que en su mayoría esos 70 millones sean invertidos en las colonias así como los proyectos ejecutivos de dichas obras, pues entonces no estarán contribuyendo para abatir la pobreza en el municipio de Veracruz.