Se manifiestan en Brasil para la destitución del presidente

octubre 2, 2021

Redacción/Xalapa. En al menos 84 ciudades de Brasil las calles se inundaron de ciudadanos en una ola de protestas contra el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro.

Entre pancartas y gritos los brasileños piden que se lleve a cabo un juicio político para la destitución del actual mandatario.

Las exigencias explotaron tras las críticas a la gestión que lleva el país con la pandemia de COVID-19, donde el encarecimiento de precios en productos básicos como alimentos, electricidad y gasolina, han dejado a miles de brasileños en crisis.

Las movilizaciones fueron convocadas por distintas entidades, movimientos sociales y sindicatos. Entre ellos, figuran el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y el Partido Comunista de Brasil (PCB).

Los actos reivindicativos transcurrieron con normalidad por lo que no hubo detenidos. No obstante, en el municipio de Recife, una mujer que participaba en la protesta fue atropellada cuando abandonaba la manifestación, mientras que el conductor se dio a la fuga. A pesar de que fue trasladada al hospital, no resultó herida de gravedad.