Se motiva Braulio Díaz ante las oportunidades de emigrar

octubre 25, 2021

Fernando Hernández/El Demócrata. El juvenil guardia de los Guerreros de Xalapa Braulio Díaz aprovecha a tope los minutos que la entrenadora Jessica Elizondo la da durante la temporada 2021 del Circuito de Baloncesto del Pacífico (Cibapac). Tanto que está con la posibilidad de emigrar al extranjero.

El presidente del equipo, Eric Hare Olvera, dijo previamente que el jugador tiene una oportunidad de llegar a una preparatoria de Houston, Texas.

“Todo se dio por Myron (Allen), estábamos platicando antes de ir a Perote y a Tampico, y hubo unas charlas con el señor Hare y con él para poder irme a Estados Unidos. Todavía no hay nada oficial, pero sí hay una oportunidad por ahí y muy valiosa”, recalcó.

Díaz es el jugador Sub 17 en el “la tribu” y debe tener los minutos completos en el primer cuarto por reglamento del Cibapac. A pesar de su juventud, no ha desentonado con las características que la coach Elizondo ha impreso.

“En el partido del sábado (contra Altamira) me sentí bien, en los pasados pude haber dado más en lo personal, pero en el reciente tuve la inspiración de querer hacer más”, acotó.

En lo particular, indicó que ha rescatado conocimientos que le han dado los elementos extranjeros y sus compañeros veracruzanos de mayor experiencia.

“Esa sabiduría no se cambia, me han enseñado mucho, en los entrenamientos Myron se vuelve otro coach, porque me ha explicado qué tengo que mejorar y cómo hacerlo, así me he dado de qué fáciles son las cosas sin hacer de más”, sentenció.