Se perfila fracción mixta Verde-PT

noviembre 10, 2021

Isabel Ortega. Xalapa. Los cuatro diputados locales que se quedaron como representantes de los partidos del Trabajo y Verde Ecologista podrían integrar una fracción mixta en la 66 Legislatura, adelantó el líder del Verde Ecologista, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez.

En el caso de Movimiento Ciudadano que es representado por las diputadas Ruth Callejas Roldán y Maribel Ramírez Topete no se sumarán con ninguna otra fracción, pues no tienen alguna coincidencia política.

El cinco de noviembre, en la primera sesión ordinaria de la 66 Legislatura, se informó que quedaban integradas las fracciones parlamentarias de Morena con 31 diputados; del PAN con nueve; y PRI con tres.

Actualmente siete diputados -dos del Verde, del PT y Movimiento Ciudadano y uno de Fuerza por México- no están agrupados en ninguna fracción o grupo parlamentario, y están en posibilidad de crear uno mixto.

El líder del Verde, Carlos Marcelo Ruiz comentó que en términos de la ley orgánica del Poder Legislativo se contempla la posibilidad de formar grupos mixtos, por lo que analizan esa posibilidad, “no podemos encartar o descartar nada”.

“A nosotros como partido nos interesa mucho que las propuestas de las diputadas del partido Verde lleguen a una mejor presencia, con más fortaleza y un respaldo legislativo más contundente. Obviamente, si tenemos la posibilidad de integrar un grupo legislativo, con otros legisladores o legisladoras, no lo vemos como algo que no se pueda hacer”.

En la política se debe privilegiar el diálogo, el consenso y el apoyo del mayor número de acuerdos entre todas las fracciones parlamentarias.

Diputadas de MC se mantendrán solas

La diputada Ruth Callejas Roldán confirmó que por el momento no van a sumarse a ningún grupo mixto, pues desde el inicio de la elección el partido, del que es líder moral el senador Dante Delgado Rannauro, compitió solo.

“Por el momento no haremos bancada porque creemos que no podemos estar aliados con quienes en su momento no fuimos coincidentes en la elección, eso no quiere decir que no tengamos coincidencias en otros temas, como iniciativas de ley”.

En el PRI estamos completos: Anilú

Por su parte la coordinadora del tricolor, Anilú Ingram Vallines comentó que en el caso del partido que representa están abiertos al diálogo, sin embargo, no existen pláticas con los cinco diputados que se quedaron sin fracción para poder incorporarse al tricolor.

“Nosotros estamos completos como grupo legislativo, por ello tuvimos la oportunidad de poderlo conformar, pero siempre hemos estado abiertos a dialogar”, explicó.

Y aunque reconoció que en la política todo puede cambiar de un momento a otro, en este momento están listos para sentarse a revisar el reparto de comisiones.