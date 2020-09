Se pospone «Black Widow» para el 2021

septiembre 23, 2020

AlmomentoMX/CDMX. Con el aplazamiento de Wonder Woman 1984, muchos pensaban que era cuestión de tiempo para que Disney hiciera lo mismo con la película de su superheroína y tenían razón. Este miércoles, La Casa del Ratón anunció modificaciones en su calendario de lanzamientos, moviendo varias de sus cintas, incluyendo el estreno de Black Widow.

De tener un debut contemplado para el próximo 06 de noviembre, la cinta en solitario de Natasha Romanoff, protagonizada por Scarlett Johansson, finalmente llegará a cines hasta el 7 de mayo de 2021. Esto es un año después de la fecha en que, de no ser por la pandemia de COVID-19, habría estrenado originalmente (1 de mayo de 2020).

Evidentemente el resto del calendario Marvel se vio afectado por este nuevo retraso. The Eternals ahora estrenará hasta el 05 de noviembre de 2021, mientras que Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, aunque también pospuso su lanzamiento, finalmente llegará a la pantalla grande antes que Los Eternos, es decir, el 09 de julio de 2021.

Con esto, oficialmente pasarán 1 año y 10 meses sin tener una película nueva de Marvel Studios, ya que la última fue Spider-Man: Lejos de casa que debutó el 5 de julio del 2020. Curiosamente este largo descanso llegó después del final de la Fase 3.

Sobre las producciones de 20th Century Studios, The King’s Man adelantó su arribó a cines al 12 de febrero de 2021 (la fecha anterior de The Eternals), mientras que el thriller Death on the Nile se pospone hasta el próximo 18 de diciembre. Y los fans del género musical lamentarán saber que West Side Story, dirigida por Steven Spielberg, se retrasó un año completo pues pasó de la temporada navideña de este año hasta el 10 de diciembre de 2021.

Entre los títulos animados de Disney que más interesan está Soul, la nueva cinta de Pixar. Si bien existían rumores de que el estudio estaba considerando mandarla directamente a Disney Plus, el plan de estreno en pantalla grande no ha cambiado como tampoco su fecha de lanzamiento. Este filme se mantiene para el próximo 20 de noviembre.