Se prohibiría instalación de vendedores en el centro de Xalapa en Día de Muertos

septiembre 30, 2020

Regina Montes/Xalapa.- El regidor titular de la comisión edilicia de Comercio Francisco González Villagómez dijo que están analizando la posibilidad de que los comerciantes se instalen en la vía pública para expender artículos de temporada por el Día de Muertos y celebraciones venideras, aunque lo más probable es que no puedan instalarse en el centro de la ciudad.

“Estamos observando esa parte precisamente con la Subdirección de Comercio y el DIAC estamos observando la viabilidad de que se lleve a cabo por la cuestión de las aglomeraciones”, dijo.

Explicó que están programando algunas reuniones para analizar lo que pasará con los vendedores en fechas como el Día de Muertos, Día de la Virgen de Guadalupe e incluso Navidad y Año Nuevo.

“Lo que queremos evitar son aglomeraciones, estamos buscando tener un diálogo con gobierno del estado para ver qué tienen ellos programado y unir fuerzas”, refirió.

Sostuvo que aunque lo ideal sería que no se coloquen en la vía pública, se deben buscar alternativas para que no estén en el centro de la ciudad y no se convierta esto en un riesgo de contagio por Covid-19.

Expuso que ya hay grupos de vendedores que se han acercado con autoridades locales como cada año, pero está vez es distinto por la pandemia por lo que se deberán buscar espacios más amplios para ello.