Se quedan sin votar en elección de Morena en Xalapa

julio 30, 2022

Regina Montes/Xalapa. Decenas de militantes y simpatizantes de Morena que llegaron de último momento al parque Juárez para poder emitir su voto en esta elección interna en la que se eligen los consejeros distritales de Morena, se quedaron sin participar.

Entre el grito de «el que manda es el pueblo» y «queremos votar» reprocharon que no se les dejara participar de esta elección interna.

Los quejosos pedían que se les diera la oportunidad de emitir su voto; aunque se les explicó que el cierre sería a las 17:00 horas.

El presidente del centro de votación José Antonio González Perales señaló que minutos antes de las 17:00 horas ya no había fila en ese centro de votación por lo que después de esa hora, ya no se les podía permitir participar para no incurrir en alguna falta.

«El asunto fue que yo a las 5 de la tarde ordené el cierre de este centro de votación y no había ninguna fila, la fila se formó en el momento en que les informé de esta situación. La información se dio, a las 5 se cerró (la votación)en todas los centros de votación».

Señaló que por disposiciones oficiales del Comité Ejecutivo Nacional no se podía permitir la votación después de las 17:00 horas para evitar poner en riesgo la asamblea.

Ante la presencia de elementos de la policía municipal de Xalapa se inició con el escrutinio y cómputo y se espera que esta noche se den a conocer los resultados de la contienda interna.