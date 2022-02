Se quejan de oficinas del IPAX; hay exceso de ruido, obstruyen calle y hacen necesidades en jardineras

febrero 12, 2022

Regina Montes. Xalapa. Vecinos de la calle Jalisco de la colonia Progreso acusaron que, tras la instalación de una comandancia en la calle, elementos del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (IPAX) obstruyen las entradas a sus viviendas, hacen sus necesidades fisiológicas en sus jardines y tienen ruido hasta en las madrugadas.

Dijeron que tienen alrededor de seis meses que llegaron a la zona y si bien, ha servido para ahuyentar a los delincuentes, hay muchas otras quejas por la forma en la que actúan algunos de ellos.

El presidente del Comité de Vecinos, Heriberto Perea Aguilar, dijo que, en más de 30 años, no habían enfrentado problemas como los que ahora viven por la instalación de la comandancia y que, aunque han hablado con el comandante del IPAX no han sido atendidas sus peticiones.

Señalaron que la comandancia se habilitó en una vivienda por lo que el espacio es reducido y ellos son decenas de elementos entre personal operativo y administrativo.

Marcelina Oltehua una de las vecinas, quien además es Tesorera del Comité explicó que “tiene meses que una servidora con varios vecinos fuimos a hablar con el comandante, primero por las camionetas que las estacionan donde es entrada (…) la siguiente ocasión que fui fue porque tengo cámaras y estuve viendo que varios de los elementos venían a hacer sus necesidades fisiológicas aquí a mi jardinera lo cual también lo comenté, yo le dije a la persona que me atendió que no había problema, si no les abastece el espacio que tienen, que lo hicieran, pero que pusieran agua con cloro porque es muy molesto el olor que despide eso”.

Agregó que, si bien no pide que se vayan, solicitan que tengan educación para que puedan vivir en armonía.

“Ya que estamos en la misma área, no tienen área de comedor, de estacionamiento, para sus prácticas, y yo creo que hasta ustedes están inconformes, así como nosotros nos están afectando en cuanto al estacionamiento, ruido a que son 3 o 4 de la mañana y se vienen a parar y a estar hablando y que vienen las camionetas a todo lo que da”, agrega.

A la reunión que sostuvieron este sábado, acudió Édson Carretero quien dijo es jefe de Servicio en el IPAX y en representación de la corporación quien se comprometió a transmitir el mensaje para dar una solución.