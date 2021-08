Se reabrieron 2 CAMES-C19 en Veracruz ante incremento de contagios

agosto 2, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa. En el marco de la tercera ola de contagios de covid 19 se tiene una mayor ocupación hospitalaria y se han reactivado operaciones en dos de los cuatro de Centros de Atención Médica Expandida (CAMES-C19) de atención a pacientes covid, informó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.

El mandatario reconoció que en la entidad hay hospitales pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social que están en rojo, pues atiende a derechohabientes, trabajadores que son los más expuestos, pero rechazó que se haya rebasado la capacidad hospitalaria.

Asimismo, reconoció que hay población joven hospitalizados a causa del coronavirus, pero remarcó que no hay una situación “alarmista” aunque pidió no confiarse dado que en esta edad también hay casos que pueden agravarse, además de niños que venían en un grupo de migrantes centroamericanos que fueron atendidos en el CAME y se recuperaron.

La enfermedad ataca a personas de entre 40 a 50 años y no necesariamente menores de edad, pero actualmente se han presentado casos de jóvenes de 30 a 50 que se está agravando y yendo a hospitales, por eso vamos se continuará vacunando al sector.

Confirmó que entre los 48 migrantes que fueron rescatados el pasado 16 de julio había personas con covid-19, entre ellos menores de edad que fueron tratados en el CAME ubicado en el Velódromo Xalapa.

“Se contagiaron niños que iban en trailer de indocumentados. Fueron atendidos en el CAME porque su condición es diferente, no se agravan, no están intubados, es más creo que ya salieron”.

El Came-C19 del Velódromo en Xalapa ha habilitado, explicó, 30 camas, pero tiene capacidad para 120 pacientes, además se habilitó también el del Centro de Raqueta en el Puerto de Veracruz.

“Nunca fueron rebasadas en la época más crítica de hospitalización las 30, una vez tuvimos 33 y pudimos atender sin problemas y ahora podemos seguir atendiendo, pero no es el objetivo decirles cómo estamos en capacidad porque entonces volvemos a cometer el error de confiarnos, no, ya no nos confiemos”.

Por otra parte, aclaró que en los municipios que se encuentran en rojo y naranja del semáforo epidemiológico deben regular los aforos, no suspender actividades económicas, asimismo, evitó pronunciarse por si se suspenderán o no las festividades de la Independencia.

“Todos los municipios que entraron en rojo tienen que limitar el aforo en eventos masivos, en donde se puede regular el número de asientos; en esto no están las fiestas patronales porque no es tan sencillo regular el aforo; sin embargo, sí se puede controlar para respetar las medidas sanitarias, haciendo rutas en las calles, delimitar en los centros de exposición”.

Finalmente, dijo que se espera la llegada de 300 mil dosis de vacunas de diferentes farmacéuticas en Veracruz, por lo cual este lunes a las 6 de la tarde se reunirá el Comité de Vacunación para establecer el calendario de aplicación.