Se reforzarán acciones de búsqueda de Viridiana: FGE

mayo 23, 2022

Yhadira Paredes/El Demócrata. La instrucción a la Comisión Estatal de Búsqueda fue que en coordinación con la Fiscalía General del Estado se reforzaran las acciones para la localización de la joven madre, Viridiana Moreno Vázquez.

Sin embargo, dijo el protocolo de diligencias que no hablaría más del tema y de la investigación, pero se comprometió a dar atención a los familiares que se han manifestado en los últimos días. “El segundo fue reforzar con otros dos equipos para continuar lo que estas instancias coordinan y realizan, esas acciones se van a seguir apegadas a protocolo y me hicieron la observación y petición de que el protocolo no permite difundir ni hacer referencias a este caso en este momento tan delicado”.

Sobre la versión de que estaba resguardada, aseguró que se trató de un tema en el que los medios de comunicación tergiversaron sus palabras, “tomaron cuando yo iba saliendo de un evento, una parte de la expresión y cuando yo les decía no tengo que hablar siguieron insistiendo, sacamos un comunicado para que se aclarara, tergiversaron muchas cosas”.

Cuestionado en torno a los familiares que llegaron a la Plaza Lerdo e incluso a las instalaciones del Centro de Estudios e Investigación en Seguridad, dijo que deberán ser las autoridades de la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía General del Estado quienes los atiendan.

“Hay que explicar, yo le pido a la sociedad que seamos sensibles, es muy comprensible que los familiares se expresen y estén en esta circunstancia, que sepamos entender, que no denostemos, entendamos la circunstancia difícil y complicada, y que sepamos que hay una instancia que tiene equipo y personal en la búsqueda”.