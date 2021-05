Se registra Arias Lovillo como candidato a la presidencia municipal de Xalapa

mayo 2, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa. Luego de asegurar que él tiene las manos limpias y nunca ha sido señalado de tomar un peso que no le corresponda, el candidato a la alcaldía de Xalapa por el partido Movimiento Ciudadano, Raúl Arias Lovillo consideró que debe ser la ciudadanía la que juzgue y valore a los aspirantes que nuevamente buscan contender por la presidencia municipal.

Este domingo, el ex rector de la Universidad Veracruzana acudió al Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral para hacer de conocimiento de sus integrantes su intención de participar en la contienda electoral, pues inicia campaña el martes 4 de mayo.

“Sobre los candidatos que pretenden a ser gobernantes de la ciudad, que la ciudadanía juzgue, valore, yo es la primera vez que estoy en el proceso, lo que puedo demostrar es que he tenido capacidad para desarrollarme capazmente en todos los ámbitos, como rector (de la UV) como secretario académico de la Universidad de Guanajuato, tenemos resultados que están documentados.”

Y agregó, “yo tengo las manos limpias” y destacó que ninguno de los que hoy aspiran a la alcaldía han manejado 5 mil millones de pesos al año y que además hayan entregado buenas cuentas.

Raúl Arias Lovillo indicó que se ha constituido una plataforma ciudadana diversa, con mujeres y hombres reunidos en sus talentos y compromisos, por lo que adelantó que en breve se dará a conocer su planilla.

“Estamos registrando un hecho histórico, es Es la primera vez que una planilla ciudadana puede constituirse en gobierno, no pertenezco a ningún partido político, toda mi vida la he desarrollado dentro de la academia, pero hoy lo que me anima es la inquietud ciudadana por transformar a la ciudad capital”.

El candidato a la presidencia municipal dijo que la intención es devolver la grandeza a Xalapa, por lo que harán una campaña proactiva, es decir, de propuestas para la solución de los problemas.

“Hemos recogido las necesidades expresadas por la ciudadanía, vamos a proponer una solución para la seguridad y prevención del delito, se atenderá la demanda de pavimentación de calles y avenidas, alumbrado pública y agua, el problema es cada vez más grave”.

En el caso del agua, explicó, se tienen que atender en dos frentes, por un lado la grave sangría financiera en CMAS, pero también en la realización de estudios y gestiones para que los xalapeños tengamos agua suficiente en los próximos 30 años.



Finalmente, el aspirante por MC dijo que nunca ha usado seguridad personal, ni siquiera cuando era rector universitario, sin embargo, convocó a que las autoridades cuiden a protejan a todos los candidatos y candidatas.