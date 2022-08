Se registra ola de robos de medidores de agua en la zona norte de la ciudad de Veracruz 

agosto 5, 2022

Lizbeth Inclan / Veracruz. Vecinos de la zona norte de la ciudad de Veracruz reportan que en los últimos días se ha registrado una ola de robos de medidores de agua.

Se trata de por lo menos 50 instrumentos que fueron hurtados en los fraccionamientos Geo Villas los Pinos sección 1 y 2 además de Torrentes, a raíz de ello, varias casas registran fugas de agua potable.

Tras días de haber hecho el reporte de la situación ante Grupo MAS empresa encargada del suministro del líquido, en algunas calles todavía se observa cómo se desperdician cientos de litros de agua.

La señora Irasema Díaz Alvarado, vecina de Geo Villas Los Pinos comentó que el robo a su medidor ocurrió en pleno día y cuando ella se encontraba en su vivienda.

“Lo robaron en la mañana, incluso casa por casa han ido robando porque después le robaron a la de junto, el mio fue como a las 3 de la tarde, estaba en la casa y lo robaron, son personas que no se si vivan aquí o bajen de las otras colonias porque enseguida llegaron do señores que lo iba a arreglar, osea me cayeron del cielo pero les dije que no, porque les dio mala espina, estos realmente lo rompieron”

Debido a que parte del instrumento es de cobre, se trata de un delito común en la zona. Sin embargo, en la última semana incrementó de manera alarmante pues en una noche se robaron por lo menos 25 medidores de agua.

Ante ello, los colonos han optado por asegurar sus medidores, señaló el señor Carlos Copto.

“las personas que se llevan los medidores por unos cuantos pesos, la afectación a la población es mucho mayor, inclusive ellos mismos porque a lo mejor ellos, también carecen de agua… sí, tuvimos que tomar esa medida, porque se habían dado casos, afortunadamente ahorita bastante gente ha tenido que encerrar sus medidores y tomar esa precaución”

Ahora piden la intervención de las autoridades para reforzar la seguridad y de Grupo Mas ya que afirmaron que les están cobrando 2 mil pesos por reponer el medidor.