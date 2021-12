Se revela avance de «Spider-Man: Across the Spider-Verse»

diciembre 5, 2021

Redacción/Xalapa. Sony Pictures lanzó este sábado el primer vistazo de «Spider-Man: Across the Spider-Verse», secuela de la animación «Spider-Man: Into the Spider-Verse» ganadora del Oscar.

En el avance podemos ver de regreso a Miles Morales, quien se encuentra en su habitación en alguna parte de la Ciudad de Nueva York, hasta que aparece Gwen Stacy, quien se reunirá con Miles junto a un nuevo equipo de “Spider-People” para enfrentar a un nuevo villano, “el más poderoso que cualquier otro que haya conocido”.

De acuerdo con Sony, la primera parte de la nueva animación se estrenará en cines en octubre de 2022.