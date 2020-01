Se suicida Stan Kirsch, actor de ‘Friends’

CDMX/AlMomentoMX. El pasado 11 de enero se dio a conocer la muerte del actor Stan Kirsch, quien interpretó a Ethan, un pretendiente de Mónica que resulta ser menor de edad, en la serie más famosa de los 90, Friends.

De acuerdo con el portal TMZ, la familia del actor habían permanecido hermética respecto a su causa de muerte; sin embargo, el forense del condado de Los Ángeles señaló que el actor se suicidó y fue encontrado sin vida por su esposa Kristyn Green en su casa de Los Ángeles.

Tras la muerte del actor de 51 años, Kristyn Green expresó su agradecimiento a las personas que le enviaron mensajes de apoyo y condolencias. “No he podido responder a todos los mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, pero he leído o escuchado cada uno de ellos. Me siento rodeada de amor y siempre estaré agradecida con todos y cada uno de ustedes”.