Se suman universitarios a marcha contra reforma judicial

septiembre 1, 2024

Juan David Castilla.-Este domingo 1 de septiembre, organizaciones civiles, militantes de partidos políticos, estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) marcharon en la ciudad de Xalapa, la capital del estado de Veracruz, en rechazo a la reforma judicial.

Los quejosos se concentraron en las inmediaciones del Teatro del Estado “General Ignacio de la Llave” y después marcharon sobre la avenida Ávila Camacho hacia el centro de la capital para plantarse en Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, hacer un pronunciamiento frente a Palacio de Gobierno y bloquear durante unos minutos la calle Juan de la Luz Enríquez.

De acuerdo con el abogado Rafael Hernández Matías, la sociedad reconoce al Poder Judicial como garante de sus derechos, rechaza la reforma judicial propuesta y apoya el paro del Poder Judicial como defensa a la democracia mexicana.

“La sociedad sabe que el Poder Judicial de la Federación es un poder auténtico, un poder que cuando se ve comprometido uno de sus derechos, es el que lo va a rescatar. La sociedad sabe que es el Poder Judicial el que le restituye sus derechos. Bajo esa premisa, la sociedad está entendiendo que el Poder Judicial es un poder auténtico y que la Reforma Judicial propuesta por la Cuarta Transformación es una propuesta que va a aniquilar al Poder Judicial de la Federación, un pilar de la democracia mexicana”, enfatizó.

El entrevistado destacó la importancia de que los alumnos de la Facultad de Derecho, de la máxima casa de estudios de Veracruz y de u instituciones privadas como Universidad Anáhuac y Universidad de Xalapa, se hayan sumado a la movilización de este domingo.

“Los chicos iban a morder la zanahoria y que iban a inscribirse a una elección para ser adoctrinados y ser jueces. Vemos con alegría, con gusto, que estos chicos no se dejaron engañar. Saben ellos que no pueden ser jueces a los 25 años. Ellos lo saben. Saben que se necesita mucha experiencia. No mordieron, la sociedad tampoco repudió las protestas y el paro del Poder Judicial. Por el contrario, vemos en toda la República que pasan pitando el claxon. Es una aprobación unánime de la sociedad al paro”.

Los manifestantes pidieron a más personas que se unan a las protestas contra la reforma judicial que atenta contra los derechos de los mexicanos

“Yo le exhorto a cualquier ciudadano, a toda la sociedad que se una al repudio de esta iniciativa porque le están quitando el único derecho que tiene hoy todavía vigente, pleno, que es el derecho a la justicia federal, el derecho a la justicia constitucional. Es el único derecho hoy que todavía puede disfrutar el ciudadano que no conoce derecho. Hoy no es tiempo de egoísmos. Hoy los litigantes estamos con el Poder Judicial”.