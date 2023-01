Se tocan puertas para módulo permanente de placas y licencias: alcalde misanteco

enero 9, 2023

Arquímedes González. Desde el inicio de este mes de enero en la entidad veracruzana ya se están aplicando multas aquellos vehículos que no regularizaron sus unidades con placas nuevas, en esta ciudad la dirección municipal de Tránsito aún no aplica este tipo de sanción, sin embargo, se da tolerancia para que se pongan al corriente, expuso el presidente municipal agregando que se están tocando las puertas para que se pueda tener un módulo permanente para emplacamiento y licencias.

En este tenor el Javier Hernández Candandeo, presidente municipal de Misantla dijo que espera que se dé más tiempo para que los propietarios de los vehículos puedan ponerse al corriente, debido a que por diversos factores no pudieron hacerlo.

“Tenemos un gobernador sensible, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez , yo creo que así debe ser, lo estamos pidiendo también nosotros que se extienda el plazo aunque ya termino que hubiera una prórroga y se extiende durante este mes de enero y febrero sobre todo que lo más importante es que la gente hace el esfuerzo pero por distintas y diversas razones, luego no se puede y yo creo que el gobierno, yo sé que así será porque tenemos un gobierno sensible cercano al pueblo pero sobre todo que escucha y atiende a las necesidades de la población y creo que el gobernador algo tendrá que anunciar referente a este tema el reemplacamiento”.

Como es del dominio público en esta ciudad se contaba con oficinas para el trámite de placas y licencias de conducir, sin embargo, esta fue retirada siendo instalada en la ciudad de Martínez de la Torre, esta situación hace que los costos para estos trámites sean más caros, pues no solo se trata del municipio de Misantla, sino de los vecinos como son Tenochtitlan, Yecuatla, Juchique de Ferrer, Colipa e incluso Chiconquiaco.

“Lo hemos estado solicitando a través del año anterior me han comentado directamente en finanzas, en SEFIPLAN que no se ha podido porque este tema lo tienen concesionado con una empresa y están en días ya de terminar la culminación de un contrato y una vez que este contrato termine, existiría la posibilidad de que en Misantla se instale de manera permanente un módulo de licencias que es tan importante no solo para la población misanteca sino para toda la región”, mencionó.