“Sea el día u hora que sea, el PRI votará en contra de la #ReformaElectoral de López Obrador”: “Alito” Moreno

noviembre 29, 2022



Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El día que sea, la semana que sea, a la hora que sea, votaremos en contra del dictamen de Reforma Electoral que daña a nuestra democracia, afirmaron Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, (PRI), y Rubén Moreira, coordinador parlamentario de los diputados federales de la bancada tricolor, luego de darse a conocer que se pospone la discusión y votación de este dictamen en el Pleno del recinto de San Lázaro.

Vamos en contra de la Reforma Electora, no por capricho y odio, sino porque no es pertinente, es centralista, no dice nada de cómo combatir al narcotráfico interviniendo en las elecciones y no resuelve asuntos torales, como son las acciones afirmativas y de género.

Morena sabe que su propuesta de cambios a la Constitución en materia electoral no cuenta con el apoyo de la ciudadanía ni de todos los partidos políticos, por lo que hoy está muerta. A fin de revivirla juegan los legisladores morenistas con los tiempos para convencer, incluso, a sus aliados a dar su voto.

El partido oficialista continúa aferrándose a realizar modificaciones que, reiteramos, no son pertinentes, ni oportunas ni necesarias, con lo que logra desviar la atención de asuntos que deben ser prioritarios para resolver y merecen todo el enfoque y acciones por parte del Ejecutivo federal, como lo es la seguridad, la salud y la educación.