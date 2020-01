SEA sigue sin dar resultados

Isabel Ortega/Xalapa.- Hay desaliento por la falta de resultados de parte de la Contraloría General del Estado ante las quejas ciudadanas de presuntos actos de corrupción ante el Sistema Estatal. Desde el 2028 a la fecha suman más de 60 expedientes, pero ninguno tiene alguna resolución.

El presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Emilio Cárdenas Escobosa, comentó que ha faltado voluntad política para emitir alguna resolución en contra de funcionarios o exfuncionarios estatales.

De las últimas quejas que se presentaron una está la relacionada con la omisión de un deber legal o negligencia de las autoridades, ante la falta de una campaña estatal para prevenir la trasmisión del dengue, que dejó como saldo 37 personas muertas y más de 10 mil pacientes reportados ante la Secretaría de Salud.

“No han tenido desenlace, me ha informado la actual Contralora (…) por escrito que se le han iniciado carpetas, pero todavía sanciones no hemos llegado. Esa es la parte compleja del Sistema, sí, impulsamos denuncias, canalizamos asuntos que la gente quiere que sean sancionados y hay mucha lentitud para que esto aterrice, y eso desalienta a la gente”.

En entrevista, explicó que eso pone en duda al propio sistema, pues cuando la gente se les acerca es porque buscan alguna multa, despido o inhabilitación de funcionarios o extrabajadores de confianza, pero eso no ocurre, lo que genera la percepción que el SEA “no sirve para nada”

Reconoció que el fenómeno no es privativo de Veracruz, pues en todo el país hay desencanto del Sistema Nacional, pues parece que no hay articulación entre todos los integrantes, pues no se acaba de entender qué es sistema y para qué sirve.

“Cuando hay voluntad política las cosas se resuelven rapidíto, no necesitamos más de un año, después de que se da vista, para investigar, yo creo que es la falta de compromiso real con la ley y que nadie está al margen de ella”.