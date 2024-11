Secretaría Anticorrupción va por todos los peces, gordos y flacos: Buenrostro

noviembre 28, 2024

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Raquel Buenrostro Sánchez, anunció que va por los peces que sean corruptos, “sean gordos, flacos, chiquitos o grandes” y reveló que de la pasada administración hay casos similares al Segalmex, cuyas investigaciones están abiertas.

Esta noche, Buenrostro Sánchez rindió protesta como secretaria de la Función Pública.

⁃ ¿Va por peces gordos su nueva secretaría?, se le preguntó. ⁃ Voy por los que sean corruptos, sean gordos, flacos, chiquitos o grandes, respondió.

Aclaró que si se presentan denuncias contra los hijos del expresidente Andrés Manuel López, estas se atenderán, “todas las denuncias que existan les vamos a dar el cumplimiento que se tenga que dar.

Si hay denuncias las vamos a perseguir. Ahorita nosotros estamos haciendo un diagnóstico de lo que hay. Nosotros no hemos encontrado denuncias de la administración no, no tenemos nada en expediente, en archivo no tenemos nada”.

⁃ ¿La administración del presidente López Obrador está limpia en cuanto actos de corrupción?, se le cuestionó ⁃ No, no, (…) desafortunadamente la corrupción no puede ningún país, ni Suiza ni nadie dice que tenga cero corrupción, desafortunadamente. En todos hay casos, a todos los niveles y no solo del gobierno, sino también del sector privado, tenemos muchas simulaciones de empresas, incumplimiento de empresas, todo lo estamos investigando, contestó. ⁃ ¿Hay otros casos similares al de Segalmex?, se le replicó. ⁃ Tenemos varios, pero no podemos hablar de lo que están en proceso, declaró.

En el caso del uso de tarjetas de crédito empresariales por parte de comisionados del INAI, adelantó que “todo se va a investigar y todo se va a proceder con estricto apego a derecho”.

Por la tarde el pleno del Senado la ratificó en el cargo con 95 votos en pro, 1 voto en contra y 17 abstenciones.

Ahora, Buenrostro Sánchez será la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, una vez que se publicó el decreto que desaparece a la Función Pública.