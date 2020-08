Secretario de Medio Ambiente exhibe a la 4T

agosto 6, 2020

Redacción/México.- Víctor Toledo, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), afirmó en un audio filtrado que la Cuarta Transformación (4T) está “llena de contradicciones” y de “luchas de poder” en el interior del gabinete federal.

En este audio que circula en redes sociales, el funcionario federal también habló del jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y de los titulares de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos; y de Energía, Rocío Nahle.

“Quisiera compartir con ustedes lo que yo he vivido y he observado en estos 10 meses, porque efectivamente la 4T, como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe, no existe. Por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y esto se expresa concretamente en luchas de poder al interior del gabinete, que yo lo he notado en varias líneas”, se le puede escuchar decir a Toledo.

“No estamos en un gobierno totalmente del lado nuestro, adentro hay contradicciones muy fuertes y yo la verdad es que veo muy difícil, no debemos idealizar la 4T, el gobierno es un gobierno de contradicciones brutal y toda nuestra visión, que aquí la compartimos a lo mejor todos nosotros, no está para nada en el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del presidente, entonces también hay que decirlo”, expresa.

El secretario también despotricó en contra de la Secretaría de Agricultura a cargo de Víctor Villalobos, “también saltó Sader inmediatamente, y hemos tenido que negociar el caso de la producción agroecológica, o sea, no vamos a poder transitar a la agroecología de manera libre porque el presidente y la Secretaría de Agricultura y el jefe de Presidencia están en contra de todo esto, están en contra incluso, hay que decirlo, están en contra del programa de Sembrando Vida, como lo han expresado”.

Aquí el audio completo: