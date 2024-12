Secretario de Salud, atiende directamente a padres de niños con cáncer

diciembre 12, 2024

*Por instrucciones de la gobernadora Rocío Nahle se liberaron recursos para la compra de medicamentos para quimioterapias

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Tras la manifestación del miércoles de padres de pacientes pediátricos oncológicos del Centro Estatal de Cancerología, el titular de la Secretaría de Salud de Veracruz, Valentín Herrera Alarcón informó que se liberaron los recursos necesarios para la compra de medicamento necesario para las quimioterapias de los mismos.

El también director de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) dijo que está garantizado el abasto de medicamentos oncológicos en el estado.

De manera personal atendió a los padres y madres de menores con cáncer que estaban preocupados por la falta de insumos para las quimioterapias.

“En respuesta a las inquietudes planteadas por familias de niñas y niños con cáncer, la Secretaría de Salud de Veracruz informa que el recurso para la compra de medicamentos oncológicos está liberado y los insumos se encuentran en proceso de entrega para garantizar la continuidad de los tratamientos”, dice un comunicado emitido por el Sector Salud.

Informó que la gobernadora Rocío Nahle García instruyó mejoras en los procesos de solicitud y suministro de medicinas con el objetivo de atender a los pacientes y evitar atrasos en los tratamientos en el Centro Estatal de Cancerología.

En ese sentido, Herrera Alarcón aseguró que la fórmula estará disponible para implementar las quimioterapias y cubrir la demanda actual de menores enfermos.

En el encuentro con los padres de familia, dejó en claro que no es “nada extraordinario garantizar medicamentos, es nuestra obligación, tenemos la indicación precisa de la gobernadora de atender no solo a los niños con cáncer, a los niños con cardiopatías, para eso hay recursos y no se puede restringir un derecho”.

Por su parte, los familiares que denunciaron la falta de medicamento agradecieron la atención de las autoridades de salud, pues recordaron que en otras administraciones no habían sido tomados en cuenta.