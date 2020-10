Secretario de Salud de Veracruz contrajo Covid y siguió trabajando

octubre 23, 2020

Yhadira Paredes/Xalapa. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez reveló que el titular de la Secretaría de Salud, Roberto Ramos Alor contrajo Covid-19, pero no dejó un solo momento de estar al frente del personal de salud para hacer frente a la pandemia.

En su mensaje en el acto conmemorativo por el Día del Médico, donde entregó la Medalla “Pedro Coronel”, el mandatario, visiblemente emocionado recordó también que su hermano, el neumólogo Xicontencatl García Jiménez había decido apartarse de su familia para ingresar a la batalla contra el coronavirus.

El mandatario veracruzano reconoció el trabajo del personal médico ante la pandemia y lamentó la pérdida de vidas humanas.

“Los momentos como los que nos ha hecho vivir esta pandemia del Covid, ponen a toda prueba el humanismo con que nos formamos, pero hay quienes van más allá por la vocación de servir, tenderle la mano al prójimo cuando más necesitaba y cuando mas riesgo corría»

Hoy, agregó, no podemos dejar de reconocer a quienes han tenido la vocación de salvar vidas, arriesgando la suya, muchos arriesgaron, pero hubo quienes se distinguieron al atender a los pacientes del coronavirus, pues son los médicos y médicas a quienes se debe que se haya afrontado la situación con éxito.

Con una voz quebrantada, recordó el momento en que, por el mes de febrero, su hermano Xicontecatl García Jiménez les informó que se iba apartar de la familia para atender a los pacientes cuando iniciaba la pandemia, arriesgar la vida.

“Uno no se imagina hasta que siente en carne propia el riesgo y a pesar de todos el suero del personal había ocasionen en que el daño era irreversible, se despidió a la hermana del secretario de salud, quien no dudo en estar al frente”.

Ahí dio a conocer que el propio Roberto Ramos Alor, secretario de Salud, contrajo coronavirus.

“Un día lo vi muy distante de mi, traía una careta especial y un cubrebocas cerrada, cuando me reveló tengo este padecimiento, como me toque voy a seguir al frente el equipo médico, por fortuna su cuerpo fue resistente y salir adelante. Pero no haber vacilado me dio una clara idea en que no me había equivocado de que no me había equivocad de haberlo elegido como secretario”, finalizó.