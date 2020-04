Sector de la Construcción se ve afectado ante la contingencia

abril 8, 2020

Carlos Manuel Peláez. Xalapa. Los diferentes sectores productivos se encuentran paralizados y sumidos en una grave crisis debido a la contingencia sanitaria del Coronavirus, así lo aseguró el secretario general de la Federación de Trabajadores Vanguardia Veracruzana, Lorenzo Gómez Gutiérrez.

En ese sentido, explicó que dentro de los gremios que más han resentido esta situación son los trabajadores de la construcción y del transporte pues la cuarentena los ha dejado sin trabajo, por lo que hizo un llamado al gobierno a implementar acciones de apoyo.

“En materia de construcción está afectado todo mundo, están muriendo de hambre, queremos exhortar a los gobiernos municipales, estatal y federal para que nos apoyen aunque sea con despensas, no queremos que haya saqueo y si ellos nos dicen que no hay que salir nos tienen que apoyar porque no tenemos trabajos y también los taxis están paralizados; tenemos 12 mil trabajadores de la construcción que están padeciendo esta situación con sus familias por eso pedimos que se reactive la economía y que haya empleo”, señaló.

Asimismo señaló que está afectación se ha presentado en prácticamente todo el territorio veracruzano, pues los trabajadores han acatado las indicaciones de los gobiernos federal y estatal, sin embargo señaló que de no existir una estrategia clara para apoyarlos, en pocos días la situación será insostenible.

Finalmente, agregó que espera que pronto haya una respuesta de las autoridades para evitar que se comiencen a registrar actos de rapiña y delincuencia que generarían problemáticas más graves a la sociedad.