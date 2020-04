Sector empresarial debe alzar la voz para evitar abandono de gobierno

abril 16, 2020

Carlos Manuel Peláez/Xalapa.- El sector empresarial debe alzar la voz y exigir al gobierno federal que se implementen acciones de apoyo durante la contingencia sanitaria y con ello evitar que muchos mexicanos pierdan sus empleos, así lo aseguró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a nivel nacional, Gustavo de Hoyos Walther.



En ese sentido, señaló que las autoridades deben tomar ejemplos de otros países y establecer medidas como el llamado salario solidario para que en las próximas semanas, las empresas puedan subsistir a la crisis y disminuir los riesgos de que principalmente las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas tengan que cerrar sus puertas y con esto se incremente el número de desempleados en el país.

“En Coparmex pensamos que tenemos que exigir mucho más, que es necesario subir el tono de la exigencia al gobierno y no permitir que se abandone a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y tampoco permitir que se estigmatice a las grandes empresas, nos parece que la narrativa que ha mantenido el gobierno ha sido desafortunada y lo que deberíamos exigir es que se instituya un salario solidario para que estas pequeñas empresas puedan palear las dificultades y mantener los empleos”, indicó.

Asimismo, De Hoyos Walther afirmó que no se puede permitir que en estos momentos tan complicados se esté pretendiendo no sólo generar un estigma en contra de las grandes empresas del país sino que además a las MIPyMES no se les estén brindando opciones para hacer frente a la crisis, por lo que reiteró la necesidad de elevar el tono de exigencia de apoyos al gobierno.

Finalmente, agregó que a unos días de que se conmemore el día del trabajo es urgente lograr que las puertas que las autoridades federales han cerrado se vuelvan a abrir y se construyan acuerdos en beneficio de todos los mexicanos.