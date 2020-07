Sector empresarial debe contribuir con sus trabajadores en pandemia

julio 28, 2020

Daniela García Guerrero/Córdoba.- A decir del empresario cordobés Tomás Lopez Landero, en esta época de crisis económica y sanitaria derivada de la pandemia de Covid-19, el sector empresarial debe crear conciencia y ser más sensible trabajadores.

El empresario metalúrgico indicó que la mejor manera de enfrentar la crisis es ayudando a la gente cercana.

“Las penas con pan son menos, para mitigar los efectos de la pandemia en este caso de Covid-19, debemos como patrones solidarizarnos con los trabajadores, vecinos, y con los sectores sociales para hacer menos la carga económica, social y de salud”.

Él también ex diputado Federal mencionó en entrevista que el Gobierno Federal no ha establecido acciones contundentes para mitigar los efectos económicos del Covid, en el caso de los empresarios no les ha asignado algún programa emergente o alguna estrategia que contribuya a frenar la crisis y los efectos económicos tan negativos.

“Cuando hablamos de valores y conciencia cómo empresarios lo mejor que podemos hacer es no correr a los empleados, pensar que sí hemos ganado dinero, es momento de ayudar a los trabajadores quienes son parte de los negocios, de esta manera nos reactivaremos de manera conjunta”.

López Landero indicó que muchos empresarios han utilizado la pandemia para aprovecharse de los trabajadores, reduciendo la plantilla laboral, restándoles derechos antigüedad e incluso reduciendo sueldos.

Al referir que las ganancias para muchos gremios son mínimas, y que se deben hacer esfuerzos para mantener la planta productiva que será la que en su momento reactive la situación, López Landero añadió la recesión será aún peor en próximos meses por lo que el desempleo también incrementará, es ahí donde los empresarios deben hacer esfuerzos para mitigar la situación social que esto generará.