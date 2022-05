Sector empresarial requiere apoyo para generar fuentes de empleo: CEMX

mayo 22, 2022

Carlos Manuel Peláez/Xalapa. El presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa (CEMX), Fernando Arana Watty consideró necesario que se trabaje para que Veracruz pueda generar mayores empleos por lo que es necesario que se puedan tener mejores opciones de colaboración entre los sectores público y privado.

En ese sentido, explicó que desafortunadamente una medición coloca a Veracruz como uno de los estados que genera menos empleos en el país, lo cual dijo habla de las dificultades que como empresarios están viviendo.

«Si no hubiera empresarios no habría generación de empleos porque las fuentes de empleo no las genera el gobierno sino los empresarios y actualmente estamos entre los cinco estados que menor cantidad de empleo genera, entonces necesitamos que se reconozca la importancia del empresariado porque de lo contrario se va a romper la cadena y no va a haber trabajo ni pago de impuestos», indicó.

Por lo anterior, Arana Watty dijo que se requiere de un impulso para poder salir adelante y que el sector empresarial genere todos los beneficios que normalmente crea a través de las fuentes laborales, el pago de impuestos y demás.

Finalmente, agregó que a través de la suma de esfuerzos se podrá también impulsar el desarrollo en los municipios del estado y principalmente en Xalapa en donde los últimos años hubo un estancamiento muy severo.