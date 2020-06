Sector ganadero las ve difíciles ante la emergencia sanitaria

junio 4, 2020

Isabel Ortega. Xalapa. La emergencia sanitaria por el Covid-19 está generando estragos en el sector ganadero, el aislamiento social limita la movilización del ganado y se abarató el costo de los animales.

Jacob Abel Velazco Casarrubias, líder ganadero en la zona sur, destacó que desde hace 15 años el precio de la leche es de cinco pesos, y cuando le suben un peso la gente se queja, sin embargo, pagan hasta 450 pesos por un cartón de cervezas.

En entrevista telefónica mencionó que la inseguridad también se ha disparado en la zona, los integrantes de grupos de abigeato entran a robar a los ranchos, incluso, con trailer´s para sacar al ganado y nadie investiga.

Reconoció que los ganaderos ya no presentan denuncia, pues la Fiscalía no investiga los casos, y los delincuentes siempre se enteran de las querellas en su contra, lo que pone en riesgo a los productores y sus familias.

“Como ganaderos antes denunciábamos, teníamos un número directo en la Procuraduría, donde hablábamos, les dábamos los datos e investigaban. Pero con la llegada de este gobierno todo eso se acabó”.

En ese sentido, cuestionó como la Fiscalía presume la disminución de delitos, cuando no investigan los casos por los que se inicia una carpeta de investigación.

“El gobierno no hace nada, que me disculpen, pero estamos mal, por eso se crearon grupos armados, ya no aguantamos la inseguridad, todos los días hay asaltos y secuestros (…) y díganme con quién nos quejamos si no hay nadie a quien se le tenga confianza, ni a los policías”.

Dijo que por eso compraron armas que tienen registro ante la Secretaría de Defensa Nacional, para poder hacer válida la legitima defensa, pues se ha incrementado en un 50 por ciento el robo de ganado.