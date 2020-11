Sector hotelero frena despidos de personal tras recuperar ocupación

noviembre 10, 2020

Eda Sentíes. Veracruz. Desde agosto el sector hoteles de Veracruz no ha reportado más despidos de personal gracias a la reactivación de la actividad turística tras las restricciones por la pandemia de coronavirus.

Aunque el presidente del Consejo Metropolitano de Turismo, Sergio Lois Heredia, sostuvo que la ocupación todavía está muy por debajo de cifras pasadas, por lo que no se ha podido recuperar los empleos que fueron desplazados, la expectativa para terminar el año es positiva.

“Lo que ha permitido es que ya no ha habido más recortes, pero desafortunadamente recuperar los espacios todavía no ha sido posible, los recorte que hubo no se han podido recuperar, la ocupación aún es baja, ya mejor que como estuvimos, pero aún es baja nosotros esperamos que continúa la mejora gradual”, dijo.

Confió en que las cifras se mantengan al alza conforme se acerca el fin de año.