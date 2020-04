Sector laboral ha sido afectado por la contingencia: FAOC

abril 12, 2020

Carlos Manuel Peláez/Xalapa. La contingencia sanitaria del Coronavirus ha comenzado a tener efectos negativos, principalmente en aquellos sectores cuya labor depende de las actividades que realicen día con día, así lo aseguró el secretario general de la Federación Autónoma de Obreros y Campesinos del Estado de Veracruz (FAOC), Francisco Morales Sarmiento.

En entrevista, explicó que desafortunadamente este asunto no sólo genera preocupación en aspectos de salud sino también en cuestiones económicas, pues muchos negocios han tenido que cerrar sus cortinas, provocando que muchas personas hayan perdido sus fuentes de empleo, lo cual puede causar problemas más graves con el transcurrir del tiempo.



“Hay miles de personas desempleadas en este momento, como son los meseros, los boleros, los comerciantes en pequeño, vendedores ambulantes, tianguistas, locatarios e incluso comercios establecidos en pequeño, así como mucha gente que trabaja por su cuenta, taxistas, concesionarios, conductores, trabajadores de la construcción y muchísima gente que por esta situación ha dejado de percibir ingresos, lamentablemente nuestras autoridades no han hecho gran cosa para apoyar a estas personas, hacen falta incentivos para que no se pierdan las fuentes de empleo y puedan subsistir”, indicó.

Por lo anterior, consideró necesario que el sector gubernamental intervenga y genere estrategias que le permita apoyar a quienes viven al día pero también a aquellos empresarios que generan oportunidades laborales, pues de lo contrario la crisis económica podría convertirse en una crisis social cuyas consecuencias sean mucho más preocupantes y difíciles de resolver.

Finalmente, agregó que en estos momentos está en juego el patrimonio de muchas familias, por lo que se deben buscar las estrategias para ayudarlos a mantenerse activos a pesar de la cuarentena sin necesidad de que pierdan sus fuentes de empleo, pues dijo que no se puede resolver qué todos estos problemas sean resueltos con apoyos sociales como los que ha anunciado el presidente López Obrador.