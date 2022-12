Sector privado sigue sin confiar en habilidades de personas con discapacidad, lamentan

diciembre 2, 2022



Xalapa, Ver.

La directora del Centro de Atención Múltiple (CAM) 68, Herminia Mancilla Ortiz, afirmó que es necesario romper las barreras que hay en la comunidad que no reconoce todas las cosas que son capaces de hacer las personas con alguna discapacidad pues muchos creen que no existen.

Durante el evento «Mostrando mis Capacidades» que se realiza en el parque de Los Berros dijo que es necesario hacer conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad y sus aptitudes.

«Porque generalmente los vemos sin capacidades, y en realidad son chicos que tienen muchísimas capacidades para poder desenvolverse en cualquier medio, pero necesitamos romper las barreras que hay en la comunidad, el temor que la gente tiene de acercarse a ellos».

Sostuvo que la idea es que la gente aprenda y vea que puede convivir con ellos y puede darles mayores oportunidades para que puedan emplearse cuando estén capacitados.

Y es que refirió que cuando los jóvenes están capacitados, dado que se imparten talleres en los CAM de repostería o cocina, pero buscan empleo, no les dan esa oportunidad.

«La gente nos dice ‘no es que me da temor, que tal si le pasa algo’, ‘es que no van a poder’, ‘me va a causar muchos problemas» e imagínate todo lo que se invirtió, sus familias, preparándolos, pero cuando están capacitados no les dan empleo y por ello se ha optado por el empleo en casa, familiar».