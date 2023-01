Secundaria en Alvarado no tiene clases desde noviembre, acusan anomalías administrativas

enero 11, 2023

Lizbeth Inclan/ Alvarado, Ver.- Padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica Pesquera número 20 en Alvarado, denunciaron diversas anomalías administrativas en el plantel educativo, mismo que no tiene clases desde el pasado mes de noviembre.

Los quejosos acusaron al director, Arturo Valencia Padrón, y a su comitiva, de un presunto desvío de recursos; incluso, mencionan que el docente que imparte la clase de pesca, se llevó la lancha y el motor para uso personal.

Los padres de familia se muestran preocupados por la situación que ha afectado la educación de los más de 200 alumnos, aunque han exigido a las autoridades del plantel que se retomen las actividades pues desde hace casi dos meses los alumnos no ha tenido clases

La madre de familia, Abigail Cruz Lara, expuso qué desde el pasado mes de noviembre la escuela se encuentra en paro debido a un plantón que iniciaron los maestros, donde incluso el sindicato solicitó la destitución del director.

«El director junto con un cierto grupo de personas, no más de 20, los cuales quieren de regreso al director, lo cual al resto de 36, qué son la plantilla de la escuela no está de acuerdo, por faltantes, por muchas anomalías que existen, el día sábado me dice una madre de familia que si a mis hijos hacían firmar algo, le pregunto a mis gemelos me comentan que la subdirectora les daba a firmar algo pero que no sabían de qué se trataba, luego los padres de familia me dicen, que era para el pago del dominical un dinero que reciben los alumnos de la escuela todos los viernes, que casualmente firman que no se les ha entregado», manifestó.

Ante esta situación, los padres de familia solicitan al Secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, y a la alcaldesa, Lizzette Álvarez Vera, para que atiendan este problema y sus hijos puedan regresar a clases.