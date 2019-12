Sedarpa no incurrió en subejercicio: Secretario

Eda Sentíes/Veracruz.- Pese a que un reporte de transferencia reflejara que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) incurrió en subejercicio este 2019, el titular de la dependencia, Eduardo Cadena Cerón, negó que sea así y sostuvo que se utilizaron los más de 500 millones de pesos con los que contaba esta secretaría para gasto corriente y programas.

Detalló que los más de 200 millones de pesos que se etiquetaron para inversión pública se aplicaron de manera correcta para la compra de fertilizantes, seguros y otros programas para beneficiar a los productores veracruzanos.

“No hay subejercicio en la secretaría de agricultura, todo se gastó en fertilizantes, semilla, seguro catastrófico concurrencia, desarrollo rural, se nos había autorizado 575 millones, pero hubo algunos ajustes en finanzas y quedamos como en 225 , hay que aclarar que 575 millones son para pago de nóminas, gastos generales, etc y lo que teníamos para inversión pública fueron 200 millones”, dijo.

Sostuvo que debió tratarse de un error por parte del área de transparencia bien que la formulación de la pregunta para solicitar esta información no fue la adecuada, no obstante enfatizó que la secretaría no cuenta con recursos no ejercidos.