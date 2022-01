Sedecop intenta recuperar cartera vencida por préstamos a empresarios

enero 20, 2022

Regina Montes/Xalapa, Ver.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), Enrique Nachón García, dio al momento se tiene ya un 20 por ciento de cartera vencida de micro y pequeñas empresas que accedieron al préstamo de 10 mil pesos que se hizo de parte del Gobierno del Estado para hacer frente a la pandemia en los momentos más difíciles por lo que se estableció un programa de “cobranza social”.

“Establecimos un programa de cobranza social para que la gente que estaba tardando en el pago entendieran que cuando ellos necesitaron el recurso se les apoyó y si no pagan a tiempo, la gente que va necesitando ese apoyo, no puede acceder”.

No descartó que en algunos casos la falta de pago haya sido por el cierre de las empresas, lo que se tendrá que revisar, pero enfatizó que este apoyo sirvió que mantener más del 50 por ciento de empleo en las empresas en una etapa muy difícil de parálisis económica, sobre todo aquellas que no estaban consideradas como esenciales.

Por ello, apeló a la conciencia de la sociedad para evitar cierres y paro de la economía ante la cuarta ola de contagios por Covid-19.

El funcionario estatal destacó que se deben respetar las indicaciones para cada color del semáforo epidemiológico en los municipios y aplicar lo aprendido durante el periodo de cierre de empresas y fuentes de empleo.

“Yo creo que tenemos que aprender, ya aprendimos todos, no es necesario cerrar todo, es necesario que tengamos cultura, con evitamos afectar a otros, evitamos el cierre de sus negocios, irnos todos a casa, es un tema de cultura mientras no lo tengamos tenemos tomar medidas radicales y esperamos que no sea el caso”.

En ese sentido, dijo que los semáforos epidemiológicos contemplan mantener las actividades económicas en todos los sectores, con limitaciones en los aforos, por lo que deben respetarse para evitar cerrar.