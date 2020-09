Sedema confirma que relleno sanitario en Nachital esta detenido por asuntos políticos

septiembre 22, 2020

Yhadira Paredes. Xalapa. A pesar de que fue aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado el proyecto para la construcción del relleno sanitario en Nachital, este se encuentra detenido por un problema de licencia social y un asunto político, reconoció la titular de la Sedema, Rocío Pérez Pérez.

La funcionaria estatal indicó que son dos proyectos que la dependencia a su cargo ha revisado y aprobado en la zona sur de la entidad, uno en Chinameca y otro más en Nanchital, donde se hicieron revisiones y supervisiones áreas.

Sin embargo, en el caso de Nachital, relleno sanitario que daría servicio a Coatzacoalcos también, el proyecto está detenido por un asunto de licencia social y un asunto político que se “ha atravesado”.

“En el caso concreto, la alcaldesa Zoila Balderas Guzmán dio la anuencia municipal, pero a las pocas semanas se retracta y esta un tema, ella señala que hay un conflicto de interés y está detenido el tema”.

Hay que recordar que en la zona sur se presentó un proyecto para la construcción de un relleno sanitario para el confinamiento final de desechos sólidos, promovido por Roque Ávalos Chao, hermano del síndico Enrique Fermín, el cual aseguran fue avalado por la autoridad municipal.

A través de un comunicado de prensa, la alcaldes Zoila Balderas reconoció tener conocimiento de que un particular y no el gobierno municipal realizaba gestiones para la instalaciones de un relleno sanitario en terrenos de su propiedad, sin embargo la autorización para su funcionamiento corresponderá a la Sedema y a la Profepa.

“Que quede claro, como autoridad municipal me sumo al justo reclamo de no permitir evento alguno que pudiera afectar a nuestra comunidad (…) No existe hasta el momento ninguna aprobación del órgano del Cabildo para el funcionamiento de un relleno sanitario”, dice dicho comunicado.

En otro orden de ideas, Pérez Pérez dio a conocer que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el representante legal de una empresa que pretende instalar una granja avícola en la zona, quienes avanzaron en la construcción sin contar con los permisos ambientales correspondientes.