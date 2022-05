Seguimos con el acuario 

mayo 17, 2022

Desde que el pasado 11 de mayo, la Procuraduría del Medio Ambiente, por cierto encabezada por ese tal Sergio Rodríguez Cortés, clausuró el Acuario de Veracruz, uno de los mas importantes de América Latina y además, el más importante centro de investigación marina del país.

Desde entonces se ha dado, una serie de dimes y diretes, entre el Gobierno Estatal y el Consejo Administrativo del Acuario, que por cierto es presidido por un señor Jaime Rivero Mantecón y está conformado además, por nueve empresarios, que de manera honorífica han trabajado durante los 30 años, que ha permanecido el recinto en funcionamiento.

El Gobierno Estatal, acusa al Consejo de Administración del Acuario del delito de tráfico de especies, negligencia, además sacó a la luz la realización de una fiesta privada efectuada en el recinto, que afectó con el ruido a las especies marinas en el año 2019 y por supuesto, señala al Consejo de Administración de malos manejos financieros, incluso ayer el gobernador García Jiménez, mostró la fotografía de un manatí, al que presuntamente el personal del Acuario, habría intentado incinerar, pues habría muerto bajo su cuidado; ahora bien, luego de las declaraciones hechas por el primer mandatario veracruzano, la Organización Earth Mission, mostró fotografías del mismo manatí muerto, presuntamente de modo accidental, en un dragado en Ignacio de la Llave, por cierto en una obra de la Procuraduría del Medio Ambiente del señor Rodríguez.

El Consejo de Administración por su parte, alega que la clausura del Acuario no es una facultad de la Procuraduría del Medio Ambiente, sino de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, además los señores ya avisaron que pelearan con uñas y dientes, para proteger el acuario.

Luego de estas declaraciones, el gobernador García Jiménez, lanzó un ultimátum para que el Consejo de Administración del Acuario, conceda la información requerida o de lo contrario, señaló: tendrán que ser tomadas otras medidas, además dijo García Jiménez, que se buscará un mecanismo para que el recinto sea abierto a la brevedad, para evitar todas las pérdidas económicas, que han padecido los negocios que se ven beneficiados con los turistas que visitan el acuario.

Pues bien mis chulos, todo esto va a ser un desmán, con las dimensiones propias, de las que hasta ahora han ocurrido en el estado de Veracruz y de las cuales hemos sido testigos, los más perjudicados serán evidentemente, los trabajadores del acuario y por supuesto, que los dueños de los comercios aledaños.

Y es que por un lado, la imagen y fama que preceden al finísimo titular de la Procuraduría del Medio Ambiente, no le da confianza ni a su propia sombra y por otro lado, los prejuicios que padecen en el Gobierno Estatal, no solo en contra de todo aquel que no milite en el MORENA, sino en contra además, de todo aquel que no pertenezca al mas selecto círculo de la confianza del Gobierno Estatal, harán imposible las negociaciones, así que habrá que sentarse a esperar y rezar, para que alimenten y cuiden a todas las especies que habitan, al interior del fabuloso recinto que nos ha llenado de orgullo durante tantos años.

Cosas de la vida y menudencias

La aparición del video de Marlon N, presunto feminicida de la joven Montse Bendimes, no habla nada bien del trabajo de inteligencia de la Fiscalía General del Estado, pero bueno siquiera que tienen a los papás en la cárcel, digo para negociar que el muchacho se entregue; por cierto ayer el presunto feminicida estuvo posteando en sus redes sociales taggeando al presidente López Obrador, pensará que el presidente estará muy interesado en cuidar su vida.

Cuentan por los pasillos de la Secretaría de Finanzas y Planeación que salida del subsecretario de Ricardo Rodríguez Díaz, no fue por ningún grave problema, simplemente nunca tuvo química con el joven titular de la SEFIPLAN, José Luis Lima Franco y un buen día dijo ya hasta aquí.

Lo interesante del asunto es que Rodríguez Díaz habría llegado como una posición de Aureliano Hernández Palacios Mirón, el poderoso secretario particular de la señora Claudia Sheinbaum, ¡Ay Diosito! Donde doña Claudia sea a candidata a la presidencia por el MORENA… capaz y el señor Lima Franco, no llega a candidato, ni a una jefatura de manzana.

En fin así las cosas hasta ahora, nos leemos mañana mis chulos.

