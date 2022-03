Seguimos con los ultrajes

marzo 1, 2022

Ultrajar, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa ofender con hechos o insultos atentando contra su dignidad, su honor, su credibilidad, etc., especialmente cuando se humilla a alguien en público y con cierta violencia; los sinónimos del mismo término son ajar o injuriar.

Esto viene a colación, ya que ayer los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declararon que el delito de ultrajes a la autoridad, es inconstitucional, además la corte determinó, que como está tipificado dicho delito en Veracruz, vulnera los derechos a la libertad de expresión, la legalidad y el principio de taxatividad; además de todo esto los ministros advirtieron, que dicha ley tiene un impacto desproporcionado, sobre las personas.

El pasado domingo, sesionaron los diputados del Congreso Local, aquí en Xalapa y dejaron vigente lo dispuesto en el artículo 331, en el que se señala: se impondrán de 6 meses a dos años de prisión, multa de 10 a 40 veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público, en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas; es decir los diputados, si le movieron, pero para quedar igual.

La realidad, es que más empantanado el gobierno estatal con el Ultraje’s Gate en estos momentos, no encuentro la forma en que pudiera estarlo, sin embargo el Gobernador García Jiménez, se aferra a una ley que a todas luces es inconstitucional, alega que si ella el vacío legal y que sin la ley de ultrajes, los pobrecitos policías, estarían a merced de cualquier delincuente y defiende a capa y espada la famosa ley de ultrajes ¿Vaya usted a saber porqué?.

Si nos vamos al inicio de todo esto, y recordamos a los jóvenes aquellos, detenidos en el estacionamiento del centro comercial, ese frente a CAXA, esos chicos que pasaron un par de meses en Pacho Viejo y que finalmente fueron liberados, debido a que los videos las cámaras del estacionamiento del centro comercial, demostraron que los jóvenes en ningún momento habrían ultrajado a los policías, pondríamos sobre la mesa, la credibilidad de un policía, sobre la de los ciudadanos y ese argumento está muy dramático debatirlo hoy en día, dada la deshonestidad y corrupción que han arrastrado durante años, nuestros cuerpos policiacos, si no me creen échenle un ojo a la historia del Negro Durazo.

El costo político que a estas alturas la famosa ley de ultrajes a costado al gobierno estatal, empieza a sonar ya demasiado caro, yo me pregunto ¿A quién se la irán a facturar?.

Pensando muy mal, con todo lo que hoy en día representa la milicia en nuestro país, ya que hoy los militares construyen aeropuertos y quien sabe que tanto más, administran y tienen una gran movilidad al interior del gobierno federal, la ley de ultrajes con todo eso no suena alentadora.

Cosas de la vida y menudencias

Con la novedad de que la Secretaría de Finanzas y Planeación, mantendrá vigente el programa “El canje seguro conviene” hasta el 30 de junio de este año, con una expansión gradual de la Oficina de Hacienda del Estado, o sea que aún estamos a tiempo de acudir, a uno de los 60 módulos de recaudación y canje, ya que la sustitución de placas es obligatoria, para quienes circulan con el diseño de 2011 y anteriores, voluntario en el caso del diseño 2017.

Mal y de malas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recriminó al gobierno veracruzano, por la recomendación aquella que Veracruz no acató y que tiene que ver, con la presunta autora del asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid.

El organismo presidido por Rosario Piedra, señaló que los elementos ministeriales veracruzanos, cometieron actos atroces en agravio de la detenida, la CEDH señala que personal de la Policía Ministerial adscrito a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, fue el que trasladó a la detenida de la ciudad de México al estado de Veracruz, ya que los elementos ministeriales adscritos a la Ciudad de México, únicamente participaron en la detención en la demarcación de la CDMX y una vez que la detenida fue certificada por personal médico de la Fiscalía General de la Ciudad de México, fue entregada al personal de la Fiscalía General del estado de Veracruz.

En fin que esto apenas empieza mis hermosos y cada día se pone mejor, nos leemos mañana.