“Seguimos realizando sanitización periódica”: Tavo Pérez

junio 14, 2020

Jorge Domínguez Xala/San Andrés Tuxtla. “Desde que inició la pandemia no hemos escatimado en tomar medidas preventivas, sin embargo, sigue habiendo un gran sector de la población que por indiferencia o irresponsabilidad, no acata normas tan simples como el uso del cubrebocas y la sana distancia, sabemos que la preocupación que hay en la mayor parte de la población que si ha sido responsable con estos cuidados, es el riesgo de contagio, y que por otro lado, un punto tan indispensable como lo es el Mercado Municipal, requiere permanecer abierto, por ello no hemos parado en la sanitización de nuestra central de abastos, la cual ha sido periódica y así seguirá hasta que termine esta pandemia”, enfatizó el alcalde Octavio Pérez Garay, al informar que este fin de semana de nueva cuenta se realizó el lavado y fumigación de las islas comerciales, locales y pasillos del mercado así como la sanitización del inmueble y sus principales accesos viales.

Tavo Pérez reiteró que le preocupa mucho la salud de los sanandrescanos, sobre todo los que tienen que surtirse en el mercado y la salud de los que trabajan diariamente en sus locales, y afirmó que el ayuntamiento no ha dejado de asegurarse que se cumplan, en la medida de lo posible, las normas sanitarias entre la población en general, no obstante, queda en cada ciudadano seguir o no las reglas, lamentablemente.

“Esto viene a sumarse a las múltiples medidas que hemos tomado, como el cierre de calles en Bernardo Peña, 5 de Mayo y Manuel A. de la Cabada para regular el flujo vehicular; también al interior del mercado tomamos precauciones, como en el resto del Municipio, pero insisto a los ciudadanos que no tienen necesidad de salir, a que se queden en casa, ya hemos estado tomando medidas con los comercios y las instituciones bancarias que no respetan la sana distancia y no garantizan las precauciones debidas para la salud pública durante esta pandemia, por ello les recuerdo, estamos facultados a sancionar, así como la Jurisdicción Sanitaria tiene la obligación y está facultada a revisar comercios y constatar que sigan las normas de salud”, puntualizó Tavo Pérez.

También señaló que respecto al abasto diario, tal como ya se hace en centros comerciales, se debe evitar la aglomeración, volvió a recomendar que sea un solo miembro de la familia, el que se designe para salir a hacer las compras.

“El mercado municipal ha sido unas de mis grandes preocupaciones durante esta pandemia, sabemos que es nuestra central de abasto por lo cual acudimos de manera cotidiana a surtirnos para la despensa y muchas cosas más dentro de nuestra vivienda, pero tenemos que tomar nuestras precauciones y medidas de higiene para que no se pueda convertir en un foco de infección, como ha sucedido en otras partes de nuestro país y de todo el mundo, por eso seguimos con las medidas de salud al interior, la sanitización, poder contar con cubre bocas, usar el módulo de sanatización y muchas otras medidas que se han ido sumando día con día”, comentó el Presidente Municipal.

El alcalde reiteró que usar cubrebocas no nos excenta del lavado de manos, ni el uso del módulo sanitizante, hace que uno este inmune al contagio, afirmó que cada medida complementa a otra, que ninguna está por encima de las anteriores y tenemos que seguir respetando la sana distancia, el uso de cubrebocas, lavado constante de manos, cubrirnos al estornudar de la manera adecuada, y la más importante, no salir de casa si no se tiene la necesidad.

“Una medida no va a encima de la otra, la suma de todas es lo que hace que estemos más seguros y que podamos tener una mayor posibilidad de no contagiarnos, así que por favor no bajemos la guardia y continuemos en este camino, estamos en la fase más crítica y nuestra mayor preocupación como ayuntamiento es que podamos estar bien, estoy convencido que trabajando juntos vamos a salir adelante”, concluyó el alcalde.