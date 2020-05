Según locatarios de mercado en Coatepec, ayuntamiento es quien no cumple medidas

mayo 7, 2020

Juan David Castilla Arcos/Xalapa.- Locatarios del mercado “Miguel Rebolledo” de Coatepec acatan las medidas sanitarias para evitar contagios de coronavirus.



De acuerdo con Rafael Ruiz Cabañas, uno de los comerciantes, las personas utilizan cubrebocas y en cada puesto hay gel antibacterial.

En un recorrido realizado en el lugar se constató que los vendedores aplican las medidas sanitarias.



Sin embargo, también se observó que los clientes ingresan al recinto comercial sin cubrebocas y no respetan la sana distancia.



El vendedor de frutas y verduras mencionó que el ayuntamiento de Coatepec no colocó filtros o mesas sanitarias en cada puerta del recinto, como lo había prometido.



No obstante, comentó que continúan cerrándose algunas de las puertas para evitar una gran concentración de personas.