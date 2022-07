Segundo desfile de carnaval se lleva a cabo con poca asistencia, ni princesa acudió

julio 3, 2022

Eda Sentíes Miranda/Veracruz. Tras un lleno total la noche de este sábado durante el primer paseo de carnaval, este domingo las gradas lucieron casi vacías debido a que el intenso calor ahuyento a muchos de los visitantes y a los propios locales, incluso la princesa primera, Miriam Carvallo tampoco participó en el primer desfile de este domingo debido a prescripción médica.

La joven, informó a través de sus redes sociales que luego de finalizar el paseo del domingo comenzó a sentirse muy mal, con vómito, dolor de cabeza intenso y malestar general, por lo que el médico recomendó todo un día de descanso.

“El doctor me recomendó descansar todos el día, pero le dije que no puedo faltar a los dos paseos, pero no es posible que asista al de hoy en la mañana porque primero que nada está mi salud (…) se me bajó mucho la presión, vomité horrible, me dolía demasiado la cabeza y cuando me entero que Hacia se desmayo pues no fui la única que se estaba muriendo”, dijo.

Dijo que esto se debió a los atrasos que sufrieron en el paseo, pues fueron 6 horas de recorrido debido a esta situación.

Por su parte, el desfile de este domingo que estaba programado para iniciar a las 10 de la mañana tuvo un retraso de más de una hora, mientras los asistentes esperaban el desfile baño los rayos del sol.

A mitad del paseo uno de los compraderos sufrió un golpe de calor y tuvo que ser auxiliado por Cruz Roja.