SEGURIDAD Y SU PERCEPCION

junio 6, 2022

He manifestado anteriormente que el hombre desde su inicio busco su unión para

salvaguardar su alimentación y su seguridad, de ahí el surgimiento de clanes, tribus,

ciudades, países.

Bajo este concepto, el científico intelectual Max Weber define su teoría del Estado de la

siguiente manera:

“Es una organización política de carácter institucional y continuado; en la que su aparato

administrativo (burocracia) reclama con éxito el monopolio de la fuerza legítima para la

realización del ordenamiento vigente”.

Es decir: el estado debe tener a su disposición la seguridad para garantizar el

estado de derecho de los ciudadanos establecidos en un territorio, con la

denominación de normas y leyes de observancia general de sus habitantes.

Con esta sencillez se establece el monopolio de la seguridad publica al estado, es decir

no pude haber otro ente dentro de este concepto geopolítico que la proporcioné.

Así la Constitución política de nuestro país en su artículo 21, noveno párrafo; cita: La

seguridad pública es una función del estado a cargo de la federación, entidades

federativas y municipios, cuya finalidad es salvaguardar vidas, las libertades, la integridad

y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación del orden público y la

paz social, de conformidad con lo previsto en esta constitución y las leyes de la materia.

Las actuaciones de las instituciones de seguridad se regirán por los principios de

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos

humanos que esta constitución reconoce.

Aquí está contemplada la teoría de Weber, sin lugar a dudas, pero que podemos decir al

respecto en nuestro país:

¿Se ha cumplido con los conceptos que señalados en el artículo 23?, La percepción de la

sociedad señala una opinión no positiva, cuando se observa que año con año no se

avanza en materia de seguridad, por el contrario, la población está más temerosa.

Los esfuerzos han sido contrarios; de ser un estado combativo en la administración del

presidente Calderón, en la cual le declararon la guerra a la inseguridad y al crimen

organizado; ahora con el presidente Andrés Manuel con la política; con la política “ Mejor

Abrazos que Balazos”.

La seguridad tiene varias aristas, como se citó; salvaguardas vidas y las libertades, la

integridad, el patrimonio de las personas y uno de los más importantes: salvaguardar el

orden público

Para ello se han creado, leyes, normas reglamentos, códigos de conducta de ética,

perfiles, se han consignado presupuestos, federales, estatales y municipales y cuál es la

percepción:

De acuerdo al INEGI, que cada trimestre publica su Encuesta Nacional de Seguridad

Publica Urbana, que contiene la percepción de la población mayor de 18 años sobre el

grado de inseguridad que tiene la ciudad donde vive.

La publicación que esta institución hizo en al mes de abril, correspondiente al tercer

trimestre del año 2022, fué que el 66.2 por ciento de las personas consideraban

inseguro vivir en su ciudad, como promedio nacional.

Por cita algunas:

Irapuato la percepción de inseguridad es del 87.6%; Acapulco del 76.3%;

Guadalajara del 87.1%; Colima del 85.7; Cancún 80%, Puebla de Zaragoza 75.8%;

Coatzacoalcos 86.4%; Veracruz 67.6%; Xalapa 60.7% y Fresnillo 97.1% por citar

algunos. (Fuente: INEGI Encuesta Nacional de Seguridad Urbana. Abril 2022).

Con las aristas que el estado tiene que atender; dedica parte de su presupuesto a la

procuración de justicia, a la vigilancia del sistema penitenciario, a la investigación policial,

a los servicios periciales, a la vigilancia de los caminos, a la policía preventiva dentro de

esta; a la policía de proximidad y de reacción.

Con financiamiento federal, estatal y municipal; en México de acuerdo al Reporte de

Evaluación de Control de Confianza del servicio profesional de carrera de las instituciones

de seguridad pública al mes de mayo 2021 el total de personal de seguridad evaluado es

de 345,258, de los cuales; 10,715 son mandos y 334,543 policías o similares. (habría que

sumar los no certificadas que están en operación)

El gobierno federal viene apostando a la militarización del país al eliminar la policía federal

y crear la guardia nacional, suprimir los fondos a municipios como el Fortaseg, establecer

estructura mediante cuartales en el país para la operación de la guardia nacional,

incrementar con un 80 % el presupuesto 2021 a esta corporación y para ese año ejercer

74 mil millones de pesos, que sumandos a los de SEDENA, el ejército controlaría 166.9

mil millones de pesos.

Veracruz destina para estas funciones 5.8 mil millones de pesos, distribuidos entre el

servicio regular, la fuerza civil, reclusorios, planeación y estrategia, control, mandos y

computo, con una fuerza de 13,923 miembros (fuente: PEE 2022).

Derivado de las aristas de percepción un rubro que es contundente para acabar con la

violencia (amén de muchos otros), es la impunidad, ese es el principal demoledor que

siga la violencia, en nuestro país la IMPUNIDAD según reporte de México Evalúa (ONG)

un 94.8% de los delitos están sin resolver; o sea solo 5.2% se resuelven; la impunidad en

los homicidios dolosos es del 89%; solo uno de cada diez se soluciona,

Y que significa impunidad: la imposibilidad de ser sancionado, es una forma de

escapar de la justicia, es común en los países que carecen de un sistema fuerte y que

repercute en el sistema judicial burocrático, corrupto y débil.

Por eso es que en México la percepción de la seguridad es alta, solamente hay que ver

algunas de las ciudades entre ellas Frenillo Zacatecas; en Veracruz, se ha trabajado y no

hemos llegado a esos niveles.