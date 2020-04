Selena Gomez confirma que sufre de trastorno bipolar

abril 4, 2020

CDMX/AlMomento.Mx. Esta cuarentena, Miley Cyrus ha creado show web a través de Instagram en el que realiza enlaces en vivo con distintas celebridades para entrevistarlos. Personalidades como Annita, Alicia Keys, Jimmy Fallon y Mark Ronson han participado en este programa en línea. Selena Gomez fue una de las invitadas esta semana y confesó que padece un problema de salud mental importante.

Durante la entrevista con Miley Cyrus, Selena habló por primera vez sobre el trastorno de bipolaridad que padece y dijo que, a pesar de no ser sencillo el admitir que se padece un problema de salud mental, decidió hacerlo para crear consciencia sobre el tema.

“Recientemente fui a uno de los mejores hospitales mentales en Norteamérica, el hospital McClean, y después de muchos años de pasar por muchas cosas distintas me di cuenta de que soy bipolar”, contó Selena.

El año pasado, Selena Gomez habló sobre su estancia en la reconocida clínica de salud mental tras sufrir ataques de ansiedad, depresión y dolor, incluso recalcó que fue una de las etapas en su vida que más miedo le causaron. El contar con un diagnóstico le dio paz, pues sintió que por fin tenía sentido mucho de lo que había sentido en la vida.

“Cuando llegué a conocer más información, en realidad me ayudó. No me asusta una vez que la conozco”, confesó la actriz y cantante.

Selena Gomez sigue atendiendo su salud mental, pero ha logrado tanta estabilidad que la logrado continuar con sus proyectos personales, hecho que sus seguidores celebran en grande.

Además de esto, ambas ex estrellas Disney tocaron temas más relajados y platicaron sus experiencias protagonizando programas juveniles para el canal Disney Channel, cosa que los fans agradecieron.