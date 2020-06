Semáforo en Colima será distinto al Federal; negocios deben abrir: Gobernador

junio 8, 2020

Redacción/Xalapa.- El Gobernador de Colima, José Ignacio Peralta platicó en exclusiva para En Contacto sobre el nuevo frente que han formado 7 gobernadores de México para enfrentar al coronavirus.

“Nosotros anunciamos desde el sábado pasado una semaforización que se adapta al modelo federal… sabemos que hay 4 indicadores que muestran el nivel de riesgo de contagio… lo que haremos nosotros es que adoptamos el modelo con una diferencia… no haremos el semáforo por todo el estado sino por jurisdicción sanitaria”, declaró el gobernante.

Reveló que la semaforización por jurisdicción sanitaria es necesaria pues “el problema de Colima es que el 65 por ciento de los casos están en Manzanillo y eso le da en la torre al resto de municipios del estado… al hacer esta diferencia, Manzanillo se queda en rojo pero el resto de municipios pueden avanzar en el semáforo”.

Considera imperativo hacer la diferencia pues la economía de los colimenses ya no resiste más tiempo en cuarentena; “Los negocios ya no aguantan más tiempo cerrados y las familias necesitan generar dinero… sabemos que no hay vacuna ni solución para el virus en este momento pero necesitamos seguir con la economía del Estado, para eso estamos en movilidad regulada”, aseguró.

Respecto al frente creado por varios gobernadores del país para discernir sobre la estrategia generada por el gobierno federal aclaró que no se trata de un tema político para enfrentarse al presidente.

“Lo importante es el diálogo federalista, debemos entender que estamos en una república federalista y debemos entender que no debemos hacer un ánimo confrontativo, ni de pelearnos con nadie; no queremos separarnos de la república solo deseamos dialogar… hay que entender que disentir no es atacar”.

Ha considerado enriquecedores los encuentros que ha tenido con otros gobernantes, “porque nadie está preparado para esto pero juntos podemos salir adelante”.

“El presidente tiene todo el derecho a manejar la agenda como considere, pero creo que no se debe cerrar la puerta al diálogo… la política es de parlamentarismo y a través del diálogo se consiguen las mejores decisiones”, finalizó.