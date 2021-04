Semáforo epidemiológico, permite reactivación económica: Hoteleros

abril 24, 2021

Regina Montes/Xalapa. El presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región de Cultura y Aventura, Marcos Suárez Domínguez, dijo que el que el estado de Veracruz continúe en semáforo epidemiológico verde y Xalapa pase a amarillo o de riesgo medio, permitirá la reactivación económica aunque pidió no bajar la guardia.

“Son los procesos, los seguimientos que le da el gobierno, en este caso la semaforización a cada estado, a cada municipio y nos toca ponernos en semáforo un poco más competitivo con otras ciudades y estados”, dijo.

Refirió que esta es una buena noticia para el sector hotelero porque ayuda a la reactivación económica que ya ha sido golpeada desde el inicio de la pandemia.

Sin embargo, consideró que la sociedad debe continuar con las medidas higiénicas para no ponerse en riesgo de contagio de Covid-19.“Recordarle a la gente que no baje la guardia que siga con las medidas estrictas de higiene para que se den las cosas lo mejor posible en las visitas, en los traslados, en los lugares donde se está haciendo ya la apertura en semáforo verde”, dijo.

Llamó a la población a que no se vaya con la idea de que, si un estado ya está en semáforo verde, creo que está libre de algún riesgo de contagio porque no es así. “Hay que tomar las medidas, esto ayuda a la economía y lo vemos con buenos ojos, siempre y cuando sigamos cumpliendo con las normativas y la gente siga usando su cubrebocas, su gel antibacterial, esté muy al pendiente en los medios de información sobre cómo va el tema de Covid-19, cuáles son ya las empresas esenciales que en este momento ya tendría apertura a todas y no bajar la guardia”, abundó.