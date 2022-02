Semáforo rojo en 7 municipios, no significa cierre de escuelas: Ramos Alor

febrero 10, 2022

Yhadira Paredes. Xalapa, Ver.- A decir del titular de la Secretaría de Salud de Veracruz, a pesar de que hay siete municipios en rojo en el semáforo epidemiológico estatal, las clases no se suspenden, toda vez que hay un 85 por ciento de avance en el proceso de vacunación que evita los riesgos de contagios.

El funcionario estatal insistió que los niños y adolescentes no son susceptibles de síntomas graves de la enfermedad ocasionada por el Sars-Cov2 o incluso de mayor mortalidad.



Señaló que el regreso a clases presenciales de niños y adolescentes veracruzanos se da en un contexto de seguridad sanitaria. “Los niños tienen un sistema inmunológico muy fuerte, muy resistente, si ustedes vieron la mortalidad fue más de adultos que de niños y lo que decimos a los padres de familia es que acudan a sus clases, no hay nada comparable con una clase asistencial”.



El también director de los Servicios de Salud de Veracruz destacó que aquellos niños que pudieran resultar positivos a Covid-19 deben aislarse y que sean llevados por sus padres a los médicos.

“Estamos seguros que hemos diseñado una estrategia de grupos vulnerables hasta los que no son, como en este caso los niños en este momento no representan un riesgo de vulnerabilidad”.

Asimismo, consideró que ante un contagio de algún alumno, no es necesario cerrar la escuela, pues se tiene que seguir trabajando en ese sentido.



“Con relación al semáforo en rojo para Xalapa, hay un fenómeno interesante, hay foco rojo, tenemos una población con una cobertura del 85 por ciento en vacunación, lo que garantiza que abran las escuelas”.

Finalmente, aseveró que a mayor cobertura, menor ocupación hospitalaria y en Xalapa es prácticamente nula por casos de Covid.