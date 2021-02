Semestre y titulación por adelantado, campaña política de Pepe Arenas

febrero 27, 2021

Arquímedes González/Misantla. Estudiantes de la Maestría en Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico Superior de Misantla exponen las irregularidades de que son objeto por parte de la dirección general, al pretender cobrarles un semestre por adelantado, la titulación por adelantado en dos exhibiciones y la donación de un libro, cantidad que asciende a unos $19,750.00. Tienen como plazo el día lunes 1 de marzo.

El día jueves 25 de febrero, los estudiantes recibieron un correo donde les informan sobre el nuevo reglamento de cobro, el cual les da como plazo hasta el 01 de marzo de este año, es decir, 4 días para cubrir la cantidad total, pero hasta el momento no habían sido informados de fechas oficiales establecidas para la donación del libro y menos que cambiaría la forma de pago a una sola exhibición.

Los agraviados están conscientes de que cuentan con una beca por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) para usos de manutención, ya que están obligados a dedicarse al posgrado de tiempo completo, por lo que no les está permitido laborar, siendo además este un requisito para mantener la beca.

Sin embargo, los estudiantes, con el derecho constitucional del anonimato, consideran que es una medida recaudatoria, ya que el director, José Roberto Arenas Martínez se va a hacer campaña a Álamo porque quiere ser presidente municipal y están buscando ingresar dinero de donde sea posible.

Consideran también que el tecnológico los quiere chantajear con que no deben tener adeudos para inscribirse y que si no pagan la cantidad total del siguiente semestre antes del 1 de marzo serán dados de baja, esto de acuerdo con el oficio recibido vía correo electrónico por parte del coordinador de maestrías, Galdino Martínez y por instrucciones del subdirector académico, Isidro Rodríguez Montoro, quien fue colocado en dicho puesto unos meses después de que él mismo le entregara a Cuitláhuac García su currículum vitae en una de sus visitas a Misantla como candidato a la gubernatura del estado de Veracruz.

Si los alumnos son dados de baja o suspendidos temporalmente, de forma instantánea perderían el apoyo de Conacyt y este sería otro golpe más en contra de los estudiantes, ya que en pasadas fechas les fue cobrada la ceremonia de graduación, aunque fue virtual, estando cada egresado en su domicilio y sin que la institución realizara los gastos que corresponden a un evento presencial. Les fueron reembolsados 600 pesos solo a algunos cuantos, de los casi 350 egresados, el resto del dinero se lo quedó el Tecnológico.

Los tesistas de maestría exigen una solución y expresan que no se niegan a pagar, solo que no es posible que les avisen 4 días antes que tienen fecha límite para cubrir los casi 20 mil pesos que les son exigidos bajo la amenaza de que de no cumplir serán suspendidos. Piden que los pagos sean mensuales como hasta ahora ha sido y que Arenas y su director administrativo Carlos Landero dejen de acosar al estudiantado ya que es este último es quien ejecuta las órdenes de realizar los excesivos cobros.

Es importante señalar que el Instituto Tecnológico Superior de Misantla pese a ser una escuela de gobierno, realiza cobros excesivos por conceptos de ficha, inscripción, reinscripción, cursos de inglés y francés a alumnos de licenciatura, monto que excede los 4 mil pesos en caso de alumnos de nuevo ingreso; así como de inscripción y mensualidades a alumnos de maestría y doctorado.

Es una de las instituciones en el estado con los costos por estudios y titulaciones más elevados, ya que esta última oscila entre los 7 y 10 mil pesos por titulación de licenciatura y maestría.