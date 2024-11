Senado analiza solicitud del INE para prorrogar 90 días elección de personas juzgadoras

noviembre 20, 2024

Noroña reitera que es de la opinión de que comicios sean el 1 de junio de 2025, como está programado

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El Senado de la República analizará la solicitud del INE de una prórroga de 90 días para llevar a cabo la elección del Poder Judicial.

El Instituto Nacional Electoral argumentó que el tiempo disponible no es suficiente para organizar un proceso electoral de la magnitud que requiere este tipo de comicios, programados para el primer domingo de junio de 2025.

Al respecto, Gerardo Fernández Noroña, comentó que este martes el Senado recibió una petición del órgano electoral “planteándonos que durante 60 días han estado detenidos por los recursos que se habían presentado, ellos fueron muy obedientes. Ya el Tribunal Electoral dijo que nada puede detener el proceso electoral, entonces ellos plantean que hay esta necesidad. Lo estamos evaluando”.

“Lo estamos evaluando, lo determinaríamos mañana (jueves) Lo estamos evaluando. ¿Considerarlo?, lo tienes que considerar, pues es una petición del órgano electoral. Tú no puede decir, desecha ya. Lo estamos evaluando. De hecho buscaré a la consejera presidenta, (…) para ver si a marchas forzadas puede salir en el plazo previsto, que es lo ideal”, declaró.

Fernández Noroña dijo que de entrada no es recomendable posponer la elección 90 días. Aunque, adelantó que habrá un intercambio de puntos de vista con las autoridades electorales e, insistió que se resolvería mañana si hay prórroga o no.

“Si a mí me pregunta de entrada, no me parece la mejor salida. A mí me parece que hay que sacarlo en el plazo que la Constitución establece. Mover la fecha implica cambiar la Constitución, hay que hacer una reforma, aunque sea de un transitorio por la solicitud del INE. Y se entiende que el INE tenga presión por el tiempo que ha estado detenido su proceso interno. (…) Digámoslo así, no es la salida ortodoxa, no sería lo mejor”.

El presidente del Senado acusó al Poder Judicial de estar empeñado en descarrilar el proceso de elección de las personas juzgadoras, “porque el INE está pidiendo dos meses debido al cúmulo de amparos generados cuando estaban en paro”.

Fernández Noroña, informó que hasta este miércoles se han inscrito 3 mil 983 personas para la elección del Poder Judicial.

“Va muy bien, faltan todavía tres días enteros, yo creo que va a hacerse realidad… el estilo nacional es hasta el final, al último momento. Vamos a hacer ajustes para que no vaya a tener dificultades la plataforma, tenemos que garantizar que toda persona que solicite el registro, lo pueda realizar”.